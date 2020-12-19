З початку пандемії підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже майже 100 тисяч.

Минулої доби в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 1364 осіб, померли 20 хворих.

Як повідомив у Telegram-каналі Київський міський голова Віталій Кличко, з початку пандемії підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 99694, померли 1699 киян.

Читайте такожCOVID-19 в Україні: п’ятий день поспіль за добу одужало більше людей, ніж захворілоВін уточнив, що минулої доби захворіли 726 жінок, 538 чоловіків, 100 дітей. До лікарень госпіталізували 82 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (342), Деснянському (266) та Дніпровському (196) районах.

Кличко також поінформував, що одужали за минулу добу 734 людини, усього з початку пандемії - 31949.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова