У Києві за минулу добу виявили 1038 нових випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли 14 громадян. Одужати вдалося 1208 мешканцям.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Читайте такожВ Україні за вчора одужали від COVID-19 понад 15 тисяч осіб
Коронавірус виявили у 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 чоловіків від 19 до 90 років. Крім того, небезпечну недугу підтвердили й у дітей (31 дівчинки віком від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків віком від 11 місяців до 17 років). Також захворіли 24 медики.
Госпіталізували минулої доби 91 пацієнта. Інші проходять лікування на самоізоляції.
Всього з початку пандемії у столиці зареєстровано вже 106 078 хворих, з них 1816 померли, а 36 969 одужали.
Де найбільше інфікованих киян
- Дарницький район – 293
- Дніпровський район – 175
- Деснянський район - 115
Учора вранці нових інфікованих серед киян було понад 1,3 тисячі. Померли 23 особи.
Інші новини
- Вже третина нардепів перехворіли або зараз хворіють на COVID-19 – Разумков
- "Не потрібно розхолоджуватися": лікар розповів, чи допоможе вакцина подолати пандемію COVID-19
- "П'ять етапів": Степанов в деталях розповів про масову вакцинацію від COVID-19 в Україні
- Китай готовий постачати вакцину від коронавірусу в Україну - Кулеба
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram