Всього з початку пандемії у столиці зареєстровано вже 106 078 хворих, з них 1816 померли, а 36 969 одужали.

У Києві за минулу добу виявили 1038 нових випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли 14 громадян. Одужати вдалося 1208 мешканцям.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Коронавірус виявили у 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 чоловіків від 19 до 90 років. Крім того, небезпечну недугу підтвердили й у дітей (31 дівчинки віком від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків віком від 11 місяців до 17 років). Також захворіли 24 медики.

Госпіталізували минулої доби 91 пацієнта. Інші проходять лікування на самоізоляції.

Всього з початку пандемії у столиці зареєстровано вже 106 078 хворих, з них 1816 померли, а 36 969 одужали.

Де найбільше інфікованих киян

Дарницький район – 293

Дніпровський район – 175

Деснянський район - 115

Учора вранці нових інфікованих серед киян було понад 1,3 тисячі. Померли 23 особи.

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Автор: УНІАН