Мер Віталій Кличко пояснив, що лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість біоматеріалів.

Київський міський голова Віталій Кличко пояснив, що масове тестування людей на COVID-19 складно провести з технічної точки зору.

Читайте такожТемпература при коронавірусі: як розпізнати інфекцію і що робитиЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

"Щодо проведення масового тестування, яке активно обговорюють останнім часом. Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів", - сказав мер.

При цьому він нагадав, що безкоштовні тести на коронавірус в державних медустановах Києва роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 за рекомендацією лікарів.

"До сімейного лікаря потрібно зателефонувати, а не йти на прийом. Тому що сьогодні головне - не створювати масового скупчення людей, серед яких можуть бути і інфіковані", - підкреслив Кличко.

Згідно з його інформацією, показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 тисяч жителів.

Так, у комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджували майже 227 тисяч зразків біоматеріалів методом ПЛР, а методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили майже 80 тисяч тестів.

Кличко зазначив, що в місті продовжують працювати також мобільні бригади медиків, які відбирають зразки матеріалів для дослідження вдома у пацієнтів. З початку роботи вони відібрали майже 139 тисяч зразків біоматеріалів для проведення ПЛР-тестів.

Коронавірус у столиці

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1 тис. 212 осіб, 20 хворих померли.

З початку пандемії коронавірус забрав життя 1 тис. 143 киян, в цілому підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день в столиці 60 тис. 218.

На сьогодні в Києві на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2 тис. хворих, з них у важкому стані - майже 1,1 тис.

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Автор: Інна Андаліцька