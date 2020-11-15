Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 965 людей, одужали – 18759 киян.

У Києві з початку пандемії зареєстровано понад 50,6 тис. випадків коронавірусної хвороби.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожДієтолог дала українцям пораду, як зміцнити імунітет під час пандемії COVID-19"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921. 15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50620", - написав він.

За даними Кличка, минулої доби захворіли 53 дитини та 42 медики. До лікарень столиці за добу госпіталізували 44 пацієнти. Одужали за минулу добу 57 людей, а всього коронавірус подолали 18759 киян.

Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували у Дарницькому – 124, Оболонському – 121 та Деснянському – 120 – районах.

Коронавірус у світі та Україні: що відомо на 15 листопада

Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.

В Україні від початку пандемії зафіксовано 535 857 випадків хвороби COVID-19. За добу виявили 10 861 нового інфікованого.

У зв’язку із зростанням випадків коронавірусу в Україні запроваджено карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

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Автор: Антоніна Доломанжи