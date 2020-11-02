Серед осіб, у яких вчора виявили COVID-19, – 16 медиків і 52 дітей.

У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 507 людей, 9 осіб померли.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

«Хвиля вірусу продовжує накривати столицю і Україну. За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 людей. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38 745», - повідомила вона.

Серед виявлених минулої доби хворих: 267 жінок віком від 18 до 83 років та 25 дівчаток від двох місяців до 17 років, а також 188 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв та 27 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 16 медиків.

Читайте такожПоліція Києва звернулася до закладів, які "вдаються до хитрощів" щодо карантину

До лікарень минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 12 людей, а всього коронавірус подолали 12 тис. 924 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 89, у Голосіївському – 84 та в Дніпровському районі – 71.

«Понад 500 хворих за добу – це дуже велика кількість після вихідних. Оскільки, нагадаю, у вихідні дні працюють не всі лабораторії міста. Тому на понеділок число виявлених хворих завжди менше», - зазначила Зінов'єва.

Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ - 22 хворих. Іще 401 пацієнт - у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Коронавірус: важливо знати кожному

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 402 194 особи; померли 7 375; одужали – 163 768 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька