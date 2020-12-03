Загалом у Києві підтверджено 75 376 випадків COVID-19.

Станом на ранок 3 грудня у Києві зафіксовано 1364 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 371 випадок менше, ніж 2 грудня (1735 інфікованих).

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Читайте такожПонад 15 тисяч: в Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів з COVID-19Загалом у Києві підтверджено 75376 випадків COVID-19.

Від початку епідемії у Києві одужали 24275 людей (512 за добу), померли 1369 людей (30 за добу).

У Київській області зафіксовано 40427 випадків COVID-19 (924 нових випадки за добу). Від початку епідемії одужали 13898 людей (658 за добу), померли 719 людей (16 за добу).

"Ще 1 тис. 364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 369 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 75 тис. 376", - про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Серед виявлених минулої доби хворих: 785 жінок віком від 18 до 89 років, 460 чоловіків віком від 18 до 91 року, а також 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 40 медиків.

До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 тис. 275 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146 та в Дарницькому районі - 142 випадки.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька