На сьогодні в стаціонарах міста лікуються 1996 хворих на COVID-19.

Заповненість ліжок для хворих на COVID-19 в комунальних медзакладах Києва становить понад 48%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1 тис. 996 хворих на коронавірус, із них 19 дітей… Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - понад 48%», - сказав мер.

Він зазначив, що 1 тис. 061 пацієнт - у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1 тис. 319 людей, підключені до апаратами ШВЛ наразі 28 хворих.

Разом з тим у столиці від коронавірусу помирає більше чоловіків, ніж жінок.

«Що стосується смертності від коронавірусу, то в Києві помирають більше чоловіків. З 1 тис. 723 летальних випадків від початку пандемії в столиці – 952 чоловіки та 771 жінка», – сказав Кличко.

Він зазначив, що головна група ризику – це люди старші за 65 років.

«Така ситуація спостерігається в усьому світі. Саме серед літніх людей – найвищий відсоток летальних випадків від ускладнень хвороби. Бо в них, у багатьох, – хронічні хвороби серця, легень, цукровий діабет. Тому вірус викликає ускладнення. Важко переносять коронавірус і ті молоді люди, які мають такі ж проблеми зі здоров’ям», - прокоментував мер.

Він додав, що серед тих, у кого виникають ускладнення, і хворі, які пізно звертаються за медичною допомогою.

«Тому медики наголошують, що при перших симптомах вірусу потрібно одразу звертатися до свого сімейного лікаря, який опитує пацієнта і, за наявності симптомів Covid-19, направляє до нього мобільну бригаду, що візьме зразки на ПЛР-тест. А в нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням і самі призначають собі препарати, що можуть ускладнити хворобу. Зокрема, й антибіотики», - наголосив Кличко.

Він додав, що лікарі наголошують, що антибіотики не допомагають при лікуванні COVID-19.

«Бо це – вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну. Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар має врахувати стан пацієнта та результати специфічних аналізів крові. Антибіотик «про всяк випадок» при COVID-19 – небезпечний», – сказав мер.

Коронавірус у Києві: що відомо

За минулу добу в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 673 осіб, померли 10 хворих. Усього за період пандемії в столиці – 1723 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101123. Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32739 жителів столиці.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Інна Андаліцька