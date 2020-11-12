За життя медиків три тижні боролися їх колеги.

У Львівській області від коронавірусу померли двоє лікарів Сокальської районної лікарні - подружжя Ганни та Богдана Городенчуків.

Про це повідомив у Facebook головний лікар медзакладу Роман Швед.

"До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни... Повірити неможливо... Світла та вічна пам'ять!", - написав він сьогодні вночі.

За інформацією місцевої радіостанції, Ганна Богданівна працювала завідувачем гінекологічного відділення, а її чоловік Богдан Ярославович – завідувачем лабораторії.

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"За здоров’я подружжя медиків Городенчуків понад 3 тижні боролись львівські лікарі. Їхня донька лікар-неонатолог Марта Тот після виходу тижневика подякувала за допомогу: "Я отримала багато дзвінків... Сподівалась на підтримку моїх рідних, знайомих, колег. А отримала підтримку ще й від моїх пацієнтів. Телефонують, переказують гроші на лікування люди, яких я не знаю. Для нас дуже важлива підтримка кожного", - повідомляє "Нео Радіо Червоноград".

Коронавірус в Україні та на Львівщині: статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб.

У Львівській області за вчора кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 547 осіб. Загалом в регіоні підтверджено 35 535 випадків, 23 177 осіб одужали, 1023 - померли.

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Автор: Юрій Годован