Медик пояснив, що захворюванням інфікуються люди всіх вікових категорій.

Молодь помилково вважає себе здоровою, вважаючи, що коронавірус найважче протікає у людей старше 35 років. Насправді молоді люди хворіють так само, як і решта населення, найчастіше це пов'язано з проблемами обміну речовин.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький, пише "Обозреватель".

Він зазначив, що останнім часом на коронавірус стала частіше хворіти молодь - це пов'язано із загальним збільшенням кількості хворих.

Читайте такожГоловний санлікар розповів, що робити українцям при появі симптомів коронавірусу

"Вірус не мутує, він такий, як був раніше. Інфікується величезна кількість людей в порівнянні з тим, що було раніше. Тому збільшилася кількість хворих і серед молодих. Тепер ризик тяжкого перебігу і у віковій групі 35+. Немає такого, що половина хворих старші, інші молодші. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300", – зазначив лікар.

На уточнююче запитання, чому хворіти почали люди, які раніше навіть не хворіли на ГРВІ, експерт пов'язав це з проблемою обміну речовин - метаболізму.

"Це складний синдром, що включає чимало підпунктів: скачки цукру, надлишок ваги, порушення обміну холестерину. Частина людей є алергіками, астматиками, у них алергічний риніт, атопічний дерматит. Тепер і вони в групі ризику", - підкреслив Жиравецький, додаючи, що іноді люди умовно вважають себе здоровими, насправді не обстежуючись.

Коронавірус в Україні: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован