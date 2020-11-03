За словами головного санлікаря, у МОЗ розглядають різні способи протидії епідемії.

Карантин вихідного дня та введення комендантської години в Україні ще обговорюється.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Україна 24".

"Карантин у нас з березня, він триває до грудня 2020 року, до 31 грудня. Цей факт встановлений постановою Кабінету міністрів. Але ми працюємо й живемо в рамках адаптивного карантину, і він буде продовжений з наступного понеділка", - сказав Ляшко.

За словами заступника міністра, наразі розглядається питання, як реагувати на поширення хвороби.

"Питання розглядається, як працювати та які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для того, щоб стабілізувати ситуацію. Оскільки ми бачимо зростання випадків захворювання, і Україна в порівнянні з європейськими країнами знову знаходиться в хорошому стані, ми тримаємося до 9 тисяч випадків. Але ми можемо сказати, що тримаємося, коли спільно прийдемо до розуміння, що дотримуємося норми. Хочу всіх запевнити: лікарі поруч, вони врятують, нададуть допомогу. Хочу також назвати один телефон: 0 800 60 20 19, це телефон гарячої лінії з ковіду, всеукраїнський і безкоштовний. Набирайте, якщо є запитання, вам порекомендують, роз'яснять, скажуть, до кого звернутися", - зазначив Ляшко.

Також він розповів про ситуацію з контролем захворюваності й тестуванням на COVID-19.

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"Нам часто кажуть про те, що ми даємо неоперативну, неправильну статистику, намагаємося щось приховати. Сьогодні я особисто їздив на місця, "в поля" так би мовити, працював в амбулаторії сімейної медицини в селі, в місті, заходив у лікарні, спілкувався з епідеміологами. Відстежував повністю, як йде маршрут передачі повідомлення про хворобу, як відбираються зразки, куди люди повинні приходити для того, щоб здати зразки. Сьогодні питання тестування виходить на той рівень, коли ми робимо й продовжуємо робити всім зразки досліджень безкоштовно. З 1 листопада по 3 листопада 12 тисяч зразків передали з державних лабораторій у приватні, ми це продовжуємо... якщо державні лабораторії не будуть справлятися, ми будемо продовжувати в приватних. Хто вимагає тестування? Ті, у кого є симптоми грипу та грипоподібних захворювань, пневмонія, у кого було ІФА та виявлено імуноглобуліни М або G", - сказав він.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи, одужали – 168 868, летальних випадків – 7 532.

13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року.

За словами міністра Степанова, Україна "дійшла точки неповернення" і ситуація з COVID-19 близька до катастрофи. Водночас Степанов заявив, що наразі у МОЗ не розглядають питання розгортання мобільних моргів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій