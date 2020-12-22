Утім, точна відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, стане відома в січні 2021 року.

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва шведсько-британської компанії AstraZeneka.

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, пише Українська правда.

Він нагадав, що наразі результати щодо клінічної ефективності мають вакцини трьох виробників: Pfizer, Moderna та AstraZeneka. Вони показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech - 95%, Moderna - 94% та Astra Zeneka - 70%.

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При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.

З урахуванням виробничих потужностей виробника та українських реалії щодо можливостей зберігання вакцин, Україна скоріш за все, закуповуватиме вакцину, яку можна зберігати при +2...+8., тобто від AstraZeneka. Утім, точно про це стане відомо лише в січні.

"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тою інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna - 20 млн доз, а AstraZeneka - 100 млн доз. Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від AstraZeneka. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", - заявив Кузін.

Як передає НВ, 21 грудня AstraZeneca підписала меморандум про співпрацю з московським дослідним медичним центром Інститутом Гамалії, Російським фондом прямих інвестицій і російським виробником ліків "Р-Фарм", які є розробниками російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Зокрема, вони домовилися тестувати препарат британського виробника ліків та компонент вакцини, створеної в Москві. Розробники Sputnik V запропонували AstraZeneca новий підхід у минулому місяці, припустивши, що він може підвищити ефективність британської вакцини.

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Вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca: в чому її проблема?

23 жовтня компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оголосили, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 70%.

Це менше, ніж у конкурентів, які оголосили, що їхні розробки досягли 95%-ї ефективності. Однак, все одно вакцина долала поріг на рівні 50% ефективності для схвалення урядовими організаціями.

Однак, як повідомило видання Nature, результати клінічних випробувань Оксфордської вакцини здивували експертів. Виявилося, що у добровольців, які отримали спочатку меншу дозу, а потім повну, з'явився кращий захист від коронавірусу, ніж у тих, хто отримав дві повноцінні дози.

Зрештою, в AstraZeneca визнали, що одна з груп отримала зменшену дозу вакцини через виробничу помилку. І оскільки ефективність на рівні 70% була виведена шляхом поєднання даних двох досліджень з різним дозуванням, не зрозуміло, наскільки Оксфордська вакцина ефективна насправді.

Згодом видання Handelsblatt повідомило, що шведсько-британська компанія AstraZeneca зіштовхнулася з жорсткою критикою після сумнівних результатів третього етапу клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку вона розробила. Після чого в російському Інституті епідеміології й мікробіології імені М. Гамалії запропонували AstraZeneca "вдосконалити" їхню вакцину за допомогою російського Sputnik V.

Разом з тим, британська вакцина має порівняно низьку вартість, доступність та простоту використання. Однак залишаються питання про те, наскільки добре вона може допомогти захистити людей старше 55 років, що є ключовою проблемою, враховуючи, що люди похилого віку більш уразливі до COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій