В Україні коронавірус, а відповідно і карантин, імовірно підуть на спад у травні 2021 року.
Цьому мають сприяти, передусім, вакцинація населення, а також сезонність вірусу, розповів головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.ua.
За словами Ляшка, коронавірус навесні зменшить свою активність, оскільки, найімовірніше, він стане сезонною хворобою.
"Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", - сказав Ляшко.
Крім того, до весни в Україні почнеться процес вакцинації населення і поступово в людей буде формуватися імунітет до хвороби.
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"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - сказав Віктор Ляшко.
Локдаун в Україні: що відомо
- 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
- Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.
- Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.
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