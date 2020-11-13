У Полтавській області лікарні, де лікують від коронавірусу, завантажені більш ніж на 85%, а медичний персонал настільки перевантажений, що на чотири медсестри припадає 60 пацієнтів.

У Полтавській області лікарні для інфікованих COVID-19 завантажені на 86%. Ще трохи і пацієнтів з коронавірусом нікуди буде класти. Ця область забезпечена киснем лише на половину від необхідної кількості. У лікарнях не вистачає медиків, пацієнти киснем дихають по черзі, а трупи часом нікому вивозити.

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Головний лікар Полтавської міської лікарні № 3 Анатолій Глібов розповів OBOZREVATEL, що зараз до лікарні "легких" пацієнтів вже не беруть.

"У нас відбувається сортування. Хворі в стані легкої та середньої тяжкості відправляються додому під спостереження сімейного лікаря. Беремо тільки важких, тих, кому знадобиться кисень. Ми вже з досвіду знаємо, хто може стати тяжким. Як правило ті, у кого є діабет, особливо інсулінозалежні, у кого є стенти або міняли клапан на серці. Досвід показує, що при інтоксикації організму у таких людей можуть бути серйозні ускладнення", – говорить Глібов.

Тому в лікарні з коронавірусом молодих пацієнтів майже немає, в основному тут люди 60+. У лікарні 100 ліжок, 86 з них заповнені. Але розширюватися вже нікуди.

"Можна ще три місця організувати, ну, 7 місць, не більше", - каже головний лікар.

Він запевняє, що місто і область їм допомагають фінансово і проблем з киснем практично немає. А ось з лікарями і медсестрами – біда. Попри те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків все одно не вистачає.

"У реанімації ще ситуація краща, там на десять хворих у зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для людей", - говорить Глібов.

Лікар запевняє, що сплеск хворих коронавірусом і пневмоніями дали такі заходи, як День міста і вибори.

"Коли люди збиралися, варили кашу, пригощалися, ходили на вибори, концерти. Ми це на собі вже відчули. Тим більше, що жителі Полтави масочного режиму не дотримуються, особливо молоді", – говорить Глібов.

Медики не тільки хворіють на ковід, але і вмирають. Так 10 листопада у Полтаві через COVID-19 помер 55-річний завідувач неврологічного відділення міської лікарні, колишній військовий лікар Віталій Нетребовський.

Один з лікарів, який працює в одній з ковідних лікарень Полтавської області, розповідає, що насправді кисню не вистачає у всіх лікарнях України.

"Не вистачає кисневих точок, немає концентраторів, часто в районних лікарнях їх в очі не бачили. Виходять з положення як можуть, по-старому купують балони. Іноді люди приїжджають в лікарню вже зі своїми балонами з киснем або концентраторами, якщо хочуть вижити", – говорить доктор.

У цій лікарні визнають, що їм не вистачає кисню, необхідно встановлювати кисневу станцію, а під час коронавірусу і зростання числа хворих фахівці, які вміють це робити, на вагу золота. І ціни, звісно, у них зараз захмарні.

У лікарні доходить до того, що дихати киснем доводиться по черзі – не вистачає на всіх апаратури і кисневих точок. Але це не єдина така лікарня в області.

Лікар упевнений, що Україна вже знаходиться у другій хвилі, а взимку нас чекає третя, в якій ми можемо просто захлинутися, якщо зараз не запровадити локдаун.

"Якщо зараз все це не зупинити, то наша система не витримає. Ми вже не просто легких хворих будемо додому відправляти. Ми і важких людей похилого віку брати не будемо. Заради порятунку молодших. Ну в лікарнях можна в коридорах палати організувати, а медиків де взяти? Немає лікарів, немає медсестер. Я не розумію, чому досі не підключають військових медиків, не розгортають військові госпіталі? Медики настільки втомилися, що за розповідями моїх колег з інших медустанов, часом труп нікому в морг перевезти. Просто фізично немає сил. Накрили простирадлом, і так він і лежить кілька годин поки пацієнти не почнуть обурюватися," - розповідає лікар.

Мешканка Полтави Олена Ященко, яка лікувалася від коронавірусу в одній з лікарень, розповіла подробиці. За її словами інфекційні лікарні тут вже переповнені, а на рентген в приватні лікарні стоїть черга з городян.

З 14 листопада в Україні запроваджують карантин вихідного дня. Проте вже зараз таке рішення критикують багато медиків. Вони вважають, що без всеукраїнського локдауну на кілька тижнів нам не обійтися. Попри обурення рестораторів і малого бізнесу, який дійсно може знову постраждати, інфекцію потрібно зупинити. Хоча б до тих пір, поки в світі не почнуть виробляти вакцину, і вона не стане доступною в Україні.

Коронавірус в Україні: ситуація станом на 13 листопада

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Автор: УНІАН