Раніше захворювання підтвердили у вищого політичного керівництва України.

На коронавірус уже встигли перехворіти або продовжують лікування кожен шостий народний депутат України - 75 осіб.

Про це повідомляє ZN.UA. За даними джерел видання в секретаріаті парламенту, нині хворіють 14 нардепів.

Також коронавірус підтвердили у 77 співробітників апарату Верховної Ради, з них зараз бореться із захворюванням 31 людина.

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Що стосується спалаху захворювання в Офісі президента, то, за даними ЗМІ, тиждень тому на коронавірус захворіла прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель. До цього COVID-19 підтвердили у радника голови ОП Михайла Подоляка.

Сам Подоляк вже розповідав, що на коронавірус перехворіли двоє заступників голови ОП та радник президента Сергій Шефір.

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Автор: Юрій Годован