На коронавірус уже встигли перехворіти або продовжують лікування кожен шостий народний депутат України - 75 осіб.
Про це повідомляє ZN.UA. За даними джерел видання в секретаріаті парламенту, нині хворіють 14 нардепів.
Також коронавірус підтвердили у 77 співробітників апарату Верховної Ради, з них зараз бореться із захворюванням 31 людина.
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Що стосується спалаху захворювання в Офісі президента, то, за даними ЗМІ, тиждень тому на коронавірус захворіла прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель. До цього COVID-19 підтвердили у радника голови ОП Михайла Подоляка.
Сам Подоляк вже розповідав, що на коронавірус перехворіли двоє заступників голови ОП та радник президента Сергій Шефір.
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Коронавірус у представників влади: що відомо
- 9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Напередодні захворювання підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- Сьогодні стало відомо, що Зеленський і Єрмак проходять лікування в "Феофанії" - там для них обладнали спеціальні палати й кабінет.
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