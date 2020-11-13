Голова ВР перебуває вдома на самоізоляції.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков впевнений, що поки він хворіє на СОVID-19, парламент під головуванням Олени Кондратюк і надалі ефективно виконуватиме свої функції.

Про це він повідомив у Facebook.

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"Я продовжую працювати, попри коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно", - зазначив Разумков.

Він висловив сподівання, що "вірус минеться швидко та без ускладнень". "Ситуація із поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Олена Кондратюк (йдеться про заступника голови Верховної Ради - УНІАН) зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції!"- зазначив Разумков.

Коронавірус у Верховній раді: що відомо

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олени Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк