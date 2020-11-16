Максим Степанов зателефонував на номер всеукраїнського контакт-центру МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, що захворів на коронавірусну хворобу, особисто проходить "шлях пацієнта" з COVID-19 та поділився першими результатами.

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Відповідне відео він поширив на своїй сторінці у Facebook.

На першому етапі Степанов зателефонував на номер всеукраїнського контакт-центру МОЗ з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 й доповів про перші висновки.

“Терміново вирішуємо проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн. Людям хворим на COVID-19, необхідна така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня”, - зазначив очільник МОЗ.

За словами міністра, на 16 жовтня він призначив нараду щодо питання створення бази лікарів, які будуть консультувати пацієнтів, в яких ще немає декларації з сімейним лікарем, щодо лікування COVID-19 вдома.

Коронавірус у Степанова

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває зараз на самоізоляції вдома.

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19”, - сказав він.

За словами очільника МОЗ, він продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

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Автор: Олег Давигора