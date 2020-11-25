У деяких ковідних лікарнях кількість хворих вдвічі перевищує кількість ліжок.

У Сумській області "ковідні" лікарні переповнені - ліжок і медичного персоналу не вистачає. Хворі змушені ставати в чергу на госпіталізацію.

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Про це повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL. Зазначається, що в регіоні кількість хворих коронавірусом стрімко зростає. Тільки за 24 листопада тут COVID-19 підтвердився у 729 осіб.

Нещодавно на порозі Путивльської лікарні померла пенсіонерка. Жінка два тижні хворіла коронавірусом, проте сімейний лікар не направила її на тест, оскільки не бачила підстав.

Коли жінка вже задихалася і прийшла на прийом до лікаря з сатурацією 30%, їй просто не змогли знайти місце для госпіталізації в лікарнях району. Зневірившись, вона сама пішла в лікарню просити про допомогу, але померла.

У лікарнях поруч з Путивлем, як з'ясувалося, просто немає місць. У Глухівському районі кількість хворих у ковідних відділеннях у два рази перевищувала кількість ліжок. Більш ніж на 100% були завантажені медустанови і в Білопільському районі.

Місцевий активіст Сергій Пушко каже, що ситуація з коронавірусом нікому нецікава.

"Після смерті жінки в Путивлі, якій не надали допомогу, вони вперше підтвердили, що у них в районах по дві людини на одне ліжко-місце. Влада пише переможні реляції про те, що у них заповнюваність на 60%. Але за словами знайомих, які перехворіли коронавірусом, там черга і для блатних. Не приймають навіть важких хворих", - сказав журналістам Пушко.

Мешканка Сум Лідія Жало своїми очима побачила ситуацію в міській лікарні №5, де лікують хворих з коронавірусом. Три дні і дві ночі вона провела під дверима реанімації, де знаходився її брат. На жаль, він так і не зміг побороти хворобу.

Жінка розповідає, що кілька днів брат Андрій спілкувався з сімейним лікарем, яка "спостерігала" за ним телефоном.

"Ще 30 жовтня Андрію стало погано, у нього піднялася температура. Він дзвонив мені і говорив, що сімейний лікар сказала пити таблетки, а в лікарню йти не треба. Це була п'ятниця, але в неділю йому стало зовсім погано. Швидка не хотіла їхати, проте ми наполягли. Бригада приїхала, але брата не забрали в лікарню, хоча він вже важко дихав. У понеділок все-таки у нього взяли ПЛР-тест, він зробив КТ. З'ясувалося, що у нього уражено 56% легенів. При цьому сатурація була 96-97%. А в четвер він мені подзвонив і сказав, що кашляє кров'ю. При цьому сімейний лікар не радила лягати в лікарню. У нас в Сумах просто так в лікарню не потрапиш. Мені довелося піднімати всіх, і брата швидка відвезла в реанімацію лікарні №5", – розповіла вона.

За словами жінки, смертей в реанімації було багато. Тільки в четвер, коли брата доставили туди, там померло чотири людини, на наступний день знову були смерті. Трупи складали в чорні спеціальні пакети і клали біля стінки в реанімації. Потім на каталці відвозили в морг.

"Я можу тільки вклонитися в ноги лікарям і медикам, які працюють там в реанімаційному відділенні. Розумієте, вони не ходять, вони там бігають. Вони виходять до родичів все мокрі, з них піт тече струмками. У них пекельна робота", - зізнається Лідія.

За її совами, медиків у лікарні катастрофічно не вистачає.

"Мені розповідали, що коли тут вирішили відкрити ковідне відділення, то частина медперсоналу просто звільнилася. Люди не хочуть ризикувати здоров'ям своїх і своїх близьких заради цих копійок. Решта лікарі працюють по кілька днів, вони там і сплять», - продовжує жінка.

Через брак медиків деяким навіть доводиться наймати медсестер спеціально для своїх рідних.

Що стосується ліків, то багатьох препаратів в Сумах вже немає не те що в лікарні, навіть в аптеках. Коли важкі хворі вмирають, то родичі просто залишають препарати на спеціальній тумбочці біля реанімації – для тих, кому вони ще можуть стати в нагоді.

Лідія звернула увагу, що в довідці про смерть її брата нічого не сказано про те, що він помер від коронавірусу, написали – від серцевої недостатності. При цьому тіло родича не віддали і ховали за правилами поховання померлих від коронавірусу.

"Мені незрозуміло, чому у нас сімейні лікарі не направляють одразу людей в лікарні? Багатьом кажуть, що не треба лягати туди. Місць там дійсно не вистачає. У цій лікарні вже їдальню пристосували під ковідну палату. Чому відразу не роблять ПЛР-тести, теж незрозуміло. Чому дорожчають ліки, подорожчали труни. Кожен робить свій бізнес на горі", - підсумовує жінка.

Чиновники Сум тепер заявляють, що буквально 1 грудня в лікарні №4 міста відкриють відремонтоване ковідне відділення.

Однак медсестра цієї лікарні Юлія Вітковська виклала фотографії, на яких видно, що тільки частина двоповерхового корпусу готова до прийому пацієнтів. Половина ж ще стоїть в будівельних руїнах, і явно за кілька днів тут нічого доробити не встигнуть.

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Автор: Дмитро Захаров