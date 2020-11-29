Нардеп зазначила, що особливо не вистачає спікера парламенту Дмитра Разумкова та віце-спікера Руслана Стефанчука, які теж наразі на лікарняному.

Народних депутатів наразі не вистачає для нормальної роботи парламенту. Багато з них наразі хворіють на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець. Вона зазначила, що особливо не вистачає спікера парламенту Дмитра Разумкова та віце-спікера Руслана Стефанчука, які теж наразі на лікарняному.

Читайте такожВ Україні COVID-19 виявили ще у понад 16 тисяч людей

"Чи вийде Дмитро Разумков у понеділок на роботу? Ми на це всі сподіваємося. Пам’ятаємо про те, що останній тест у нього був все-таки позитивний. На мою думку, одужання Разумкова і Стефанчука мало б велике значення. Це дуже важливо, оскільки вони є вихідцями з монобільшості, монобільшість у багатьох питаннях орієнтується на них", - розповіла Мошенець.

За її словами, останній пленарний тиждень показав, що "депутатів фізично не вистачає".

"Багато хто з нашої фракції хворіє. Якось не змогли узгодити в керівництві фракції, щоб попрацювати весь тиждень. Тому, сподіваюся, коли всі будуть здорові й фізично присутні, ефективність нашої роботи зросте", - сказала депутатка.

Вас також можуть зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк