Всього в Україні запроваджено вже 45 128 лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19.

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (92,5%), Рівненської (82,9%), Одеської (73,6%), Чернігівської (73,8%), Донецької (72%), Запорізької (71,4%), Вінницької (70,8%) і Сумської (70,1%) областях. У Києві зайняті 58,2% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також в Україні продовжує зростання показників захворюваності COVID-19. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 315,3 при нормі в 40, тоді як днем раніше - 306,8. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 631,6. У Києві показник становить 356,1.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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Автор: УНІАН