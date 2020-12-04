Голова ВР припускає, що вже понад 150 народних депутатів перехворіли COVID-19.

Станом на 4 грудня на COVID-19 хворіють 26 народних депутатів та 67 працівників Апарату Верховної Ради.

Читайте такожВ Україні за два місяці на грип та ГРВІ перехворіли майже 4% населення - Центр громадського здоров'яЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

Він припускає, що на сьогоднішній день вже понад 150 депутатів перехворіли, але при цьому уточнив, що точну цифру не знає.

Разумков нагадав, що і сам перехворів COVID-19.

"Хвороба досить підступна і головна проблема - вона повертається. Тому сказати, що ти тільки перехворів і вже все пройшло. Ні, на жаль, навіть у парламенті є народні депутати, які вже хворіли по другому разу", - додав він.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявлено 15131 новий хворий COVID-19.

Всього з початку пандемії в Україні офіційно підтверджено 787891 випадок коронавірусної інфекції. При цьому 397809 осіб одужали, а 13195 випадків – летальні.

В Україні оновили список країн "зеленої" і "червоної" зони. По прибуттю з Франції більше не потрібно проходити самоізоляцію.

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Автор: Надя Пришляк