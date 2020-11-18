Для того, щоб потрапити до будь-якого лікаря медзакладу потрібно проходити через натовп людей, оскільки вхід до поліклініки один.

У Хортицькому районі Запоріжжя в поліклініці №1 люди змушені стояти по кілька годин у черзі, щоб потрапити на первинний прийом до лікаря та зробити ПЛР-тест.

Про це мешканці Запоріжжя розповідають у соцмережах, передає ТСН.

При цьому черги по півсотні людей збираються в досить маленькому приміщенні, без дотримання дистанції.

"Це повний треш! 60 людей у маленькому приміщенні з короною і без, на первинний прийом і на тести! Ось як піклуються. А вони карантин вводять", - написав Сергій Божко.

Мешканці району скаржаться, що для того, щоб потрапити до будь-якого лікаря медзакладу потрібно проходити через цей натовп людей, оскільки вхід до поліклініки один.

У коментарях у Facebook мешканці району скаржилися на багатогодинні й тисняву:

"Так, була я там минулого місяця! Додому лікаря не викликати, з температурою ледве доповзла, була в цій черзі години дві. Жахалася від всіх, щоб не заразитися";

"У 4-й аналогічно. Був сьогодні. Ні обробки, ні рециркуляторів нічого";

"Як в стайні, стіни обдерті, стільців немає, люди стоять по 4 години в чергах, з температурою! Навіть, якщо і не був хворий на covid, заразишся!";

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"Які 4 години? Ми з чоловіком в черзі простояли 7 годин. О 10 прийшли і о 17 я тільки потрапила до лікаря. Умов жодних, холодно, прийшла в поліклініку з температурою 37, а пішла 38.7, ноги замерзли так що були судоми";

"Так, ще вхід центральний закрили, і всі проходять через цей натовп, і хворі, і здорові. Доводиться через них пробиратися до невропатолога, як по мінному полю, треш!";

"Ось вам і дотримання протиепідемічних заходів! А вони малий бізнес тероризують, перевіряють!";

"Там сьогодні з ранку осіб під 200 стояло, неможливо пройти ні на вулиці, ні тим більше в приміщенні. Про яке дотримання дистанції і всіх інших обмежень може йтися?";

"Я сьогодні вранці о 8 годині була 99 у черзі", - йдеться в коментарях.

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Автор: УНІАН