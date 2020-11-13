За словами лікаря, президент почувається добре. Є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання глави держави

З початку вересня клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 120 пацієнтів з коронавірусом. Бюджет для кожного пацієнта однаковий, і президент України Володимир Зеленський - не виняток.

Про це розповів головлікар "Феофанії" Ігор Семенов у коментарі "КП в Україні".

"І це далеко не 2,7 мільйона, взяті з нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити. Сума на утримання президента така ж, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7800 грн на день", - розповів Семенов.

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При цьому він зазначив, що в цілому сума може змінюватися - адже все залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Наприклад, не кожен день робиться комп'ютерна томографія і тест. Можуть змінюватися, в залежності від симптоматики, і препарати.

"Для президента немає окремого бюджету. Він знаходиться рівно на тих же умовах, як і інші. Володимир Олександрович почувається добре. Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання", - підкреслив головлікар "Феофанії".

Коронавірус у Зеленського: що відомо

Володимир Зеленський оголосив про те, що заразився коронавірусом, 9 листопада.

Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але вранці 12 листопада з'ясувалося, що президент госпіталізований у "Феофанію".

У лікарні в розпорядженні Зеленського окреме приміщення, обладнане для відеоконференцій, і спецзв'язок. Президент продовжує виконувати свої обов'язки.

Разом із Зеленським у "Феофанії" лікується і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор: УНІАН