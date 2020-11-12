Про те, що захворів на коронавірус, президент заявив ввечері 9 листопада у Telegram.

Прес-секретарка президента Юлія Мендель уточнила, що робить Володимир Зеленський у «Феофанії» з легкими симптомами COVID-19.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, «логістичні рішення ухвалювалися доволі швидко».

«Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією», – йдеться у повідомленні.

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Мендель додала, що «обоє активні», маючи на увазі Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака. Також прес-секретарка попросила «не маніпулювати інформацією».

Ввечері 11 листопада Зеленський та Єрмак провели з лікарні кілька нарад, а президент навіть устиг поспілкуватися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Своєю чергою, радник Єрмака Михайло Подоляк вранці зазначив, що в лікарні облаштували ситуативну кімнату для дистанційної роботи інфікованого COVID-19 Зеленського.

Про те, що захворів на коронавірус, президент заявив ввечері 9 листопада у Telegram. Услід за ним COVID-19 підтвердили й у низки високопосадовців.

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Автор: Яна Ставська