Журналісти дізналися розцінки для президента у "Феофанії".

Стало відомо, скільки коштує палата в «Феофанії», де проходить лікування хворий на COVID-19 Володимир Зеленський.

Про це з посиланнями на джерела в медзакладі повідомляє OBOZREVATEL.

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«За протоколом – це 7,8 тисячі гривень на добу», – розповіли у лікарні.

Швидкий тест на COVID-19 у «Феофанії» коштує 500 гривень, а тест «у реальному часі» – 1,5 тисячі гривень. Ціни на деякі послуги в лікарні можуть сягати понад 30 тисяч гривень.

Вранці 12 листопада стало відомо, що у «Феофанію» госпіталізували інфікованого коронавірусом Володимира Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака. В обох – легкі симптоми вірусу.

За словами речниці президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, бо там кращі умови для проходження самоізоляції.

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у лікарні госпіталізують лише хворих з тяжкими симптомами через перевантаження медичної системи.

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Автор: Яна Ставська