Найбільше нових випадків підтвердили в Києві, Запорізькій та Київській областях.

В Україні за минулу добу підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб.

За добу госпіталізовано 1 509 осіб.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

З початку пандемії інфікувалися вже 500 865 осіб, померло - 9 145 (+198), одужали - 227 694 (+6 235).

Днем раніше, 11 листопада, МОЗ звітувало про 10 611 нових випадків.

Активних хворих на 12 листопада 264 026 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях. При цьому за добу зафіксували новий антирекорд за COVID-19 - до цього найбільше випадків було виявлено 7 листопада (10 746).

Всього за добу проведено 77 149 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 933, методом ІФА - 30 216.

Коронавірус в Україні: що відомо

Раніше Степанов повідомив, що період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня. При цьому він додав, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні.

Нагадаємо, вчора уряд України скасував карантинні зони в країні, а також запровадив карантин вихідного дня.

Вакцину від COVID-19 Україна може отримати вже на початку 2021 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко