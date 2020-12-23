За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Запорізькій, Київській, Одеській та Харківській областях.

В Україні за добу виявлено 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Читайте такожВ МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусуПро це повідомляється в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за минулу добу було госпіталізовано 2979 осіб; зафіксовано 275 летальних випадків; одужали 15 372 особи; проведено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 989 642 особи; одужалати вдалося 615 660 осібам; летальних випадків – 17 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Коронавірус в областях: дані

м. Київ – 103 663 випадки;

Вінницька область – 21 259 випадків;

Волинська область – 31 490 випадків;

Дніпропетровська область – 54 625 випадків;

Донецька область – 33 102 випадки;

Житомирська область – 36 975 випадків;

Закарпатська область – 27 391 випадок;

Запорізька область – 49 341 випадок;

Івано-Франківська область – 42 300 випадків;

Київська область – 54 831 випадок;

Кіровоградська область – 7 949 випадків;

Луганська область – 9 181 випадок;

Львівська область – 57 906 випадків;

Миколаївська область – 27 970 випадків;

Одеська область – 66 295 випадків;

Полтавська область – 32 945 випадків;

Рівненська область – 39 251 випадок;

Сумська область – 38 501 випадок;

Тернопільська область – 32 738 випадків;

Харківська область – 66 243 випадки;

Херсонська область – 16 162 випадки;

Хмельницька область – 37 142 випадки;

Черкаська область – 35 938 випадків;

Чернівецька область – 38 721 випадок;

Чернігівська область – 27 723 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла