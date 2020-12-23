В Україні за добу виявлено 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Читайте такожВ МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусуПро це повідомляється в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за минулу добу було госпіталізовано 2979 осіб; зафіксовано 275 летальних випадків; одужали 15 372 особи; проведено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За весь час пандемії в Україні захворіли вже 989 642 особи; одужалати вдалося 615 660 осібам; летальних випадків – 17 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Коронавірус в областях: дані
м. Київ – 103 663 випадки;
Вінницька область – 21 259 випадків;
Волинська область – 31 490 випадків;
Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
Донецька область – 33 102 випадки;
Житомирська область – 36 975 випадків;
Закарпатська область – 27 391 випадок;
Запорізька область – 49 341 випадок;
Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
Київська область – 54 831 випадок;
Кіровоградська область – 7 949 випадків;
Луганська область – 9 181 випадок;
Львівська область – 57 906 випадків;
Миколаївська область – 27 970 випадків;
Одеська область – 66 295 випадків;
Полтавська область – 32 945 випадків;
Рівненська область – 39 251 випадок;
Сумська область – 38 501 випадок;
Тернопільська область – 32 738 випадків;
Харківська область – 66 243 випадки;
Херсонська область – 16 162 випадки;
Хмельницька область – 37 142 випадки;
Черкаська область – 35 938 випадків;
Чернівецька область – 38 721 випадок;
Чернігівська область – 27 723 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Новини по темі
- В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу
- Коронавірус раптово зникне: львівський лікар порівняв COVID-19 з грипом
- Понад 90% смертей від COVID-19 в Україні зафіксовано серед людей старше 50 років
- У МОЗ розповіли, кого в першу чергу вакцинують від COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram