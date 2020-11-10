В Україні швидко зростає кількість інфікованих COVID-19 / фото УНІАН, Олександр Прилепа

Лікарі не встигають за зростанням кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні.

Про це заявив директор Київської міської клінічної лікарні № 1 Олександр Іванько в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожНавантаження на лікарні різко зросло: у МОЗ розповіли про боротьбу українських медиків із COVID-19

"На жаль, ми не встигаємо планувати за зростанням кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні. Плануємо збільшити на 10 - їх збільшується на 20, плануємо на 30 - їх збільшується на 40. Ми зараз цю ситуацію контролюємо, як би не було складно. Але ми не безмежні, це зрозуміло", - сказав Іванько.

Коронавірус: важливо знати кожному

  1. Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
  2. Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
  3. Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
  4. Симптом запалення легенів при коронавірусі
  5. Пропав нюх - вірний симптом коронавірусу

Головлікар зазначив, що тут передбачено 100 місць для пацієнтів з COVID-19, вони всі заповнені. Зараз планують збільшити кількість ліжко-місць до 200. Іванько також додав, що лікарня забезпечена апаратами ШВЛ, ліками.

А найбільшою проблемою тут назвали брак кадрів, тому лікарів з інших відділень переправляють до пацієнтів з коронавірусом. Через це виникають великі навантаження на лікарів. 

Коронавірус в Україні: що відомо

  • За минулу добу у Києві виявили 747 нових випадків інфікування коронавірусом. У лікарні столиці госпіталізували 74 пацієнти, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
  • В Україні за минулу добу виявили 10 179 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН