Найбільшою проблемою в лікарні назвали брак кадрів, тому лікарів з інших відділень переправляють до пацієнтів з коронавірусом.

Лікарі не встигають за зростанням кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні.

Про це заявив директор Київської міської клінічної лікарні № 1 Олександр Іванько в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"На жаль, ми не встигаємо планувати за зростанням кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні. Плануємо збільшити на 10 - їх збільшується на 20, плануємо на 30 - їх збільшується на 40. Ми зараз цю ситуацію контролюємо, як би не було складно. Але ми не безмежні, це зрозуміло", - сказав Іванько.

Коронавірус: важливо знати кожному

Головлікар зазначив, що тут передбачено 100 місць для пацієнтів з COVID-19, вони всі заповнені. Зараз планують збільшити кількість ліжко-місць до 200. Іванько також додав, що лікарня забезпечена апаратами ШВЛ, ліками.

А найбільшою проблемою тут назвали брак кадрів, тому лікарів з інших відділень переправляють до пацієнтів з коронавірусом. Через це виникають великі навантаження на лікарів.

Коронавірус в Україні: що відомо

За минулу добу у Києві виявили 747 нових випадків інфікування коронавірусом. У лікарні столиці госпіталізували 74 пацієнти, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

В Україні за минулу добу виявили 10 179 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

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Автор: УНІАН