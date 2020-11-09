В Україні минулого тижня СOVID-19 лабораторно підтверджено у 66 тис. 824 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.
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"За минулий тиждень було виявлено і лабораторно підтверджено діагноз СOVID-19 у 66 тис. 824 осіб. Це майже на 13,5 тис. більше нових випадків, ніж було позаминулого тижня", - сказав він.
За його словами, також за тиждень було проведено 301 тис. 575 тестувань методом ПЛР, що на майже 8 тис. більше ніж позаминулого тижня.
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"За минулий тиждень у нас було госпіталізовано 9 тис. 234 особи. Це на 2 тис. більше у порівнянні з позаминулим тижнем", - додав очільник МОЗ.
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