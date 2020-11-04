Від коронавірусу за добу одужали 7 тис. 536 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 тис. 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ресурс "Коронавірус.інфо" у Telegram. Таким чином, побито рекорд попередньої доби з кількості інфікованих — тоді було зафіксовано 8 тис. 899 хворих.

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Так, за останню добу зареєстровано 199 смертей унаслідок коронавірусу, одужали 7 тис. 536 осіб.

За весь час пандемії у країні захворіли 420 тис. 617 людей, одужали – 176 тис. 404, померли - 7 тис. 731 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Карантин через ситуацію з коронавірусом в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші - в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року.

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Автор: Ольга Робейко