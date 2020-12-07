У США також обіцяють допомогти МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов попросив США розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях".

Про це Степанов заявив під час телефонної розмови з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомляє прес-служба МОЗ України.

Міністр нагадав, що Україна знаходиться у надскладних умовах через російську агресію на Сході нашої країни.

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"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", - наголосив Степанов.

Своєю чергою Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.

"Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки", - наголосила Квін.

Окрім того, вона зазначила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Олександр Топчій