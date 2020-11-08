Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Києві минулої доби на COVID-19 захворіли 943 особи, 15 – померли.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«За минулу добу в Києві виявили ще 943 хворих. Померли 15 людей», - поінформував він і додав, що захворіли 526 жінок, 371 чоловік, 46 дітей. До лікарень госпіталізували 97 пацієнтів, інші – лікуються на самоізоляції.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському (158), Деснянському (128) та Дніпровському (111) районах.

Таким чином, на сьогодні в столиці вже 44 172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померли 867 киян, одужали – 16 497.

Коронавірус в Україні - статистика 8 листопада

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 138 хворих померли.

Протягом минулої доби госпіталізовано – 1157 осіб, одужало – 2 637 осіб;

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 особа, 206 866 людей одужали. 8 450 хворих померли.

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Автор: Дмитро Захаров