Правозахисники вважають, що окупаційна влада приховує кількість смертей від COVID-19 на півострові.

Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адміністративній межі з окупованим Кримом через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу та дефіцит ліків на півострові.

Читайте також"Ситуація з COVID-19 катастрофічна": Меджліс закликав місії ОБСЄ та ООН відвідати окупований КримПро це в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю» заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками», - сказав він.

«Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей», – додав Резніков.

Коронавірус в окупованому Криму: статистика

Як повідомляється на сторінці Кримської правозахисної групи у Facebook, за останню добу на окупованому півострові зареєстровано 250 нових випадків COVID-19, двоє осіб померли.

Всього з початку пандемії там зафіксовано 13 тис. 914 інфікованих, померли 256 осіб.

На думку правозахисників, окупаційна влада приховує кількість смертей від COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова