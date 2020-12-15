Більшість жителів окупованої території Луганської області, які перетинають КПВВ "Станиця Луганська", отримують позитивний тест на коронавірус. Втім, самоізоляції вони не дотримуються.
Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на прес-конференції в Краматорську, пише "РБК-Україна". Він розповів, що на непідконтрольних територіях стверджують, що там немає і, відповідно, немає необхідного лікування.
Читайте такожДонеччина потребує ще 4 лабораторії, які проводять ПЛР-дослідження на коронавірус-ОДА
"З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - заявив Гайдай.
За його словами, жителі ОРЛО, потрапляючи на підконтрольну Україні територію, відмовляються від самоізоляції і, маючи позитивний тест на коронавірус, відвідують різні інстанції.
Коронавірус в Україні: важливі новини
- У МОЗ назвали кількість українців, які "точно потребують вакцинації" від коронавірусу
- Фахівці відзначили недоліки в статистиці щодо коронавірусу в Україні
- "Україна під загрозою існування": Степанов у день розгляду бюджету звернувся до нардепів
- В Україні за минулий тиждень обсяг тестів на коронавірус впав на 12%
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram