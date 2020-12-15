За словами голови ОДА, жителі окупованих територій не хочуть йти на самоізоляцію.

Більшість жителів окупованої території Луганської області, які перетинають КПВВ "Станиця Луганська", отримують позитивний тест на коронавірус. Втім, самоізоляції вони не дотримуються.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на прес-конференції в Краматорську, пише "РБК-Україна". Він розповів, що на непідконтрольних територіях стверджують, що там немає і, відповідно, немає необхідного лікування.

Читайте такожДонеччина потребує ще 4 лабораторії, які проводять ПЛР-дослідження на коронавірус-ОДА

"З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - заявив Гайдай.

За його словами, жителі ОРЛО, потрапляючи на підконтрольну Україні територію, відмовляються від самоізоляції і, маючи позитивний тест на коронавірус, відвідують різні інстанції.

Коронавірус в Україні: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован