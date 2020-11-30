В Одесі в лікарнях критично не вистачає кисню і ліків для пацієнтів з коронавірусом (COVID-19).
Про це в Facebook повідомила волонтер, засновник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.
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Вона зазначила, що очікує нових поставок концентраторів для лікарень.
"О 7 ранку (30 листопада – Ред.) пацієнтка попросила привезти концентратор в стаціонар на вулицю Троїцьку – там не вистачає кисню і є люди, у яких сатурація набагато нижча, ніж у неї. Але вона теж задихається (88-86). О 8 ранку зателефонував син пацієнта, якому потрібна маска з мішком, але таких у лікарнях немає. О 8: 30 зателефонувала дівчинка, мамі якої потрібна "Актемра". Вони вчора купили один флакон за 30 тисяч грн, але потрібно два. А грошей немає", - написав вона.
Ножевнікова додала, що на цьому тижні очікує поставки ще 20 концентраторів, а 5 грудня – ще 20.
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