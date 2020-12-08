Нині в області хворих з COVID-19 приймають 18 лікарень.

Лікарні Одеської області відчувають нестачу кадрів і ліжок, обладнаних підведеним киснем.

Про це йдеться у матеріалі Обозреватель.

За словами авторів матеріалу, ситуація з лікарнею №5 в Одесі не поодинока. В регіоні вже давно сортують інфікованих: госпіталізують лише пацієнтів у важкому стані. Усе – через критичний брак ліжко-місць та кисневих станцій.

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Одеський сімейний лікар підтвердила, що не вистачає ні лікарів, ні медикаментів. Кисень один на двох, по черзі, лікарів не бачать протягом діб, пишуть журналісти.

«Мені пацієнт розповідав, який виписався минулого тижня. Добре, що він хоч з медикаментами поїхав. До лікарів без претензій, зашиваються, людей – пітьма. Середньоважких немає, усі важкі. Такий треш був на початку минулого тижня, зараз – боюся уявити», – ділиться медик.

Нині в області хворих з COVID-19 приймають 18 лікарень. З них 15 отримують кошти з «коронавірусного» пакету, інші – чекають висновків договорів.

За офіційною інформацією, на лікування одного пацієнта у відділенні інтенсивної терапії передбачено 45 тисяч гривень, у звичайному – 12 тисяч гривень. Та, за словами медиків й волонтерів, все коштує дорожче.

Водночас медики сподіваються на анонсоване відкриття ще двох стаціонарів на 100 ліжок кожен.

«Хворих не менше, їх більше. Я два тижні вдома лікувалася, телефони червоні: консультувала, координувала, лікування призначала, на аналізи відправляла. Бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. Результатів тестів, узятих ще минулої середи, досі немає. Ба більше, за результатами ПЛР ми їздимо самі в лабораторію, зі списком. Виявляється, у 21-му столітті відправити на е-мейл не виходить. Наш МОЗ живе в окремому світі, де все добре. Первинка захлинається і лікарні теж», – скаржиться одна з сімейних лікарок Одеси в коментарі журналістам.

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Автор: УНІАН