П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко заявив, що його теща помирає від коронавірусної хвороби.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У Марини, моєї дружини, зараз в лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Ви Марині підіть і розкажіть цю всю дурню, яку ви тут зараз вантажите телеглядачам... Це дуже особисте, коли ти втрачаєш близьку людину", - заявив він.
Раніше на коронавірус перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. Марина Порошенко розповідала, що у нього двостороннє запалення легенів, він у лікарні. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.
16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.
Коронавірус в Україні: важливі новини
- Нові карантинні обмеження в Україні: які заборони пропонує МОЗ
- Лікар прокоментував ідею "карантину вихідного дня"
- Комендантська година не допоможе: вірусолог назвала головну проблему з коронавірусом
- Шмигаль назвав джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram