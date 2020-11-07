За словами депутата, мати його дружини втратила свідомість.

П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко заявив, що його теща помирає від коронавірусної хвороби.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У Марини, моєї дружини, зараз в лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Ви Марині підіть і розкажіть цю всю дурню, яку ви тут зараз вантажите телеглядачам... Це дуже особисте, коли ти втрачаєш близьку людину", - заявив він.

Раніше на коронавірус перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. Марина Порошенко розповідала, що у нього двостороннє запалення легенів, він у лікарні. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.

16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.

Коронавірус в Україні: важливі новини

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Автор: Юрій Годован