За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

З них захворіли 304 дитини та 468 медпрацівників. За останню добу госпіталізовані - 1 517 осіб, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, здійснено тестувань за добу – 80 082.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 440 188 осіб, одужало – 195 544 особи, летальних випадків – 8 125, проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Читайте такожНові карантинні обмеження в Україні: які заборони пропонує МОЗ

Кількість захворювань в регіонах:

Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожНазвано три міста України, де з'являться госпіталі для інфікованих коронавірусом (відео)

Посилення карантину в Україні: що було відомо раніше

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного вікенду. Закриють усе, крім критичної інфраструктури - продуктових магазинів та аптек.

Минулої доби Україна встановила новий коронавірусний антирекорд - майже 10 тисяч підтверджених випадків.

Раніше у МОЗ назвали цілі та терміни запровадження "карантину вихідного дня".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко