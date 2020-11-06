За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.
З них захворіли 304 дитини та 468 медпрацівників. За останню добу госпіталізовані - 1 517 осіб, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, здійснено тестувань за добу – 80 082.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 440 188 осіб, одужало – 195 544 особи, летальних випадків – 8 125, проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Читайте такожНові карантинні обмеження в Україні: які заборони пропонує МОЗ
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ - 42 375 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте такожНазвано три міста України, де з'являться госпіталі для інфікованих коронавірусом (відео)
Посилення карантину в Україні: що було відомо раніше
- Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
- Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного вікенду. Закриють усе, крім критичної інфраструктури - продуктових магазинів та аптек.
- Минулої доби Україна встановила новий коронавірусний антирекорд - майже 10 тисяч підтверджених випадків.
- Раніше у МОЗ назвали цілі та терміни запровадження "карантину вихідного дня".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram