Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася, але захворюваність залишається на високому рівні.

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 6451 людини, зафіксовано 93 летальних випадки, 5154 пацієнти одужали.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожКількість жертв COVID-19 в Україні перетнула позначку в 15 тисяч

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних: вперше з кінця жовтня він опустився нижче 7 тисяч.

Загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Україні перевищила 900 тисяч і становить 900 666 осіб, з них 506 718 одужали, летальних випадків - 15 247.

Як зазначає Степанов, 13 листопада зробили 25 582 тестування (зокрема методом ПЛР - 20 493, методом ІФА - 5089). З початку пандемії в Україні провели 5 052 686 ПЛР-тестувань.

Складна епідеміологічна ситуація в Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) і Запорізькій (440) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко