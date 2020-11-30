Степанов наголосив, що в Україні минулого тижня зафіксували майже на 7 тис. більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше.

В Україні минулого тижня зафіксували майже на 7 тисяч більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, за минулий тиждень було виявлено 96 тис. 936 нових випадків COVID-19, що майже на 7 тис. більше, ніж позаминулого тижня, коли було виявлено 90 тис.

Водночас продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій: минулого тижня до лікарень потрапили 11 тис. 606 осіб, позаминулого - 10 тис. 597.

"Ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшується кількість хворих і, як наслідок, збільшується кількість людей, яких госпіталізують у лікарні", - констатував Степанов.

Коронавірус в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в Україні «карантину вихідного дня», що діяв у вихідні дні, починаючи з 14 листопада.

У Кабміні допускають запровадження тотального карантину на новорічні свята.

В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 732 тис. 625 осіб; померли 12 тис. 327. За останню добу зафіксовано 9 тис. 946 нових випадків захворювання.

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Автор: Леся Лещенко