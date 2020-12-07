За минулу добу в Україні виявили 8641 новий випадок інфікування COVID-19.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Днем раніше, 6 грудня, МОЗ звітувало про 11590 нових випадків.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він опустився нижче 9 тисяч вперше за майже місяць. Останній раз такі низькі дані були зафіксовані 9 листопада - 8687 інфікованих за добу.
Загалом в Україні виявили 821947 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 13733 людини (145 людей за добу). Кількість одужалих сягнула вже 423704 (за добу - 5123 особи).
Зокрема, за вчора зробили 33502 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27881, методом ІФА - 5621).
Ситуація з вірусом найскладніша у Києві (1526 за добу), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
Коронавірус в Україні: що відомо
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