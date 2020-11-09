Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ, Харківській, Запорізькій (683), Житомирській та Київській областях.

Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 350, медпрацівників – 321. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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За минулу добу одужали від коронавірусу 2 227 людей, натомість померли 115 хворих.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за останню добу госпіталізовано 1 100 осіб. Інші лікуються вдома під контролем лікарів.

З початку пандемії в Україні загалом підтвердили 469 018 випадків COVID-19. Також одужали 209 143 осіб (+2277). Смертельних випадків - 8 565 (+115).

За добу здійснили 41 114 тестувань на COVID-19. Зокрема, 34 393 ПЛР-тестів, а 6 721 методом ІФА.

Найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко