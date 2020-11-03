Міністр зазначив, що виконання встановлених в державі протиепідемічних правил є просто життєвою необхідністю.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував черговий антирекорд інфікування коронавірусом за минулу добу та заявив, що COVID-19 розповсюджується в «ураганному режимі».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

«Цифра антирекорду 8 999 людей, які інфікувалися COVID-19 за добу, і дуже важливо було в цей час зібрати багатотисячний мітинг біля ВР і заблокувати весь (урядовий - УНІАН) квартал. Коронавірус розповсюджується просто шаленими темпами в ураганному режимі. Ми це бачимо і у проєвропейських країнах. Наприклад, у Франції за минулу добу 52 тисячі хворих на COVID-19 і така ситуація спостерігається в усіх європейських країнах», - заявив Степанов.

Міністр відзначив, що виконання встановлених в державі протиепідемічних правил є просто життєвою необхідністю.

«Я чую такі вирази, що нібито «вірус козаків не бере», бере, ми такі ж самі люди. Дотримуйтесь всіх правил, які встановлені МОЗ», - наголосив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 411 093 особи; померли 7 532; одужали - 168 868 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров