За добу в Україні виявили 10622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
Читайте такожФахівці відзначили недоліки в статистиці щодо коронавірусу в УкраїніПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Згідно з інформацією, за минулу добу госпіталізовано – 3242 особи; зафіксовано 264 летальних випадків; одужало 12549 осіб. Крім цього за добу проведено 63445 тестувань (методом ПЛР – 40740, методом ІФА – 22705).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 919704 особи;
- одужало – 535417 осіб;
- летальних випадків – 15744;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 125389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Коронавірус дані по областях:
- м. Київ – 95160 випадків;
- Вінницька область – 20093 випадки;
- Волинська область – 28923 випадки;
- Дніпропетровська область – 50316 випадків;
- Донецька область – 30466 випадків;
- Житомирська область – 34611 випадків;
- Закарпатська область – 26432 випадки;
- Запорізька область – 43835 випадків;
- Івано-Франківська область – 41082 випадки;
- Київська область – 50040 випадків;
- Кіровоградська область – 7375 випадків;
- Луганська область – 8166 випадків;
- Львівська область – 54833 випадки;
- Миколаївська область – 24749 випадків;
- Одеська область – 59974 випадки;
- Полтавська область – 30466 випадків;
- Рівненська область – 36974 випадки;
- Сумська область – 36251 випадок;
- Тернопільська область – 31581 випадок;
- Харківська область – 63178 випадків;
- Херсонська область – 14643 випадки;
- Хмельницька область – 35157 випадків;
- Черкаська область – 32803 випадки;
- Чернівецька область – 37266 випадків;
- Чернігівська область – 25330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Новини по темі
- Як захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендації
- "Медсистема України під загрозою існування": Степанов в день розгляду бюджету звернувся до нардепів
- В Україні за минулий тиждень обсяг тестів на коронавірус впав на 12%
- Комаровський пояснив, як коронавірус призводить до психозу і яким пацієнтам необхідна допомога (відео)
- У МОЗ розраховують, що Україна отримає перші дози вакцини від коронавірусу в лютому
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram