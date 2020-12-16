За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Запорізькій, Київській та Львівській областях.

За добу в Україні виявили 10622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Читайте такожФахівці відзначили недоліки в статистиці щодо коронавірусу в УкраїніПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Згідно з інформацією, за минулу добу госпіталізовано – 3242 особи; зафіксовано 264 летальних випадків; одужало 12549 осіб. Крім цього за добу проведено 63445 тестувань (методом ПЛР – 40740, методом ІФА – 22705).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 919704 особи;

одужало – 535417 осіб;

летальних випадків – 15744;

проведено ПЛР-тестувань – 5 125389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Коронавірус дані по областях:

м. Київ – 95160 випадків;

Вінницька область – 20093 випадки;

Волинська область – 28923 випадки;

Дніпропетровська область – 50316 випадків;

Донецька область – 30466 випадків;

Житомирська область – 34611 випадків;

Закарпатська область – 26432 випадки;

Запорізька область – 43835 випадків;

Івано-Франківська область – 41082 випадки;

Київська область – 50040 випадків;

Кіровоградська область – 7375 випадків;

Луганська область – 8166 випадків;

Львівська область – 54833 випадки;

Миколаївська область – 24749 випадків;

Одеська область – 59974 випадки;

Полтавська область – 30466 випадків;

Рівненська область – 36974 випадки;

Сумська область – 36251 випадок;

Тернопільська область – 31581 випадок;

Харківська область – 63178 випадків;

Херсонська область – 14643 випадки;

Хмельницька область – 35157 випадків;

Черкаська область – 32803 випадки;

Чернівецька область – 37266 випадків;

Чернігівська область – 25330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла