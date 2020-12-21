Зараз власники вакцин ведуть перемовини з тими країнами, які мають великі потужності для виробництва вакцин, – Мексикою, Бразилією, Індією.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що за рекомендацією ВООЗ для позитивного результату в боротьбі з епідемією COVID-19 потрібно вакцинувати в наступному році 50% населення України, що становить приблизно 20 млн громадян.

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Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

«У світі є підтверджена вакцина BioNTech і Pfizer, чекаємо, що зараз має вийти вакцина Johnson & Johnson і китайська вакцина. Наші посли в п’ятницю отримали доручення президента включитись в цю боротьбу за чергу за вакциною», - зауважив Радуцький.

«За рекомендацією ВООЗ, позитивний результат ми маємо досягнути, якщо буде провакциновано десь 50% населення в наступному році – це приблизно 20 млн», - додав він.

Тобто, за словами голови комітету, Україні потрібно ще, окрім вакцин для 4 млн українців, які будуть надані в рамках COVAX, вакцини для 16 млн громадян.

«Наскільки я знаю щодо тих перемовин, які веде уряд сьогодні, то зараз власники вакцин ведуть перемовини з тими країнами, які мають великі потужності для виробництва вакцин – це Мексика, Бразилія, Індія. Як тільки вакцини буде з’являтись більше – тим більше шансів в України закуповувати цю вакцину поза квотами», - додав Радуцький.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров