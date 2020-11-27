Станом на 1 січня може бути 18-20 тисяч летальних випадків, каже імунолог.

В Україні з січня по березень 2021 року можна очікувати ще 20 тисяч смертей через коронавірус, потім інтенсивність епідемії знизиться.

Читайте такожЛікар розповів, що робити в разі алергії на захисну маску (відео)Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив педіатр, імунолог Андрій Волянський.

За його словами, вакцини на той час ще не буде, але інтенсивність знизиться через закінчення холодного сезону і завдяки тому, що у 40-50% українців вже буде імунітет.

"У листопаді в Україні в середньому помирає від Covid щодня 170 осіб (від усіх причин - 1700). Чи буде більше? З оглядкою на сусідню Польщу, де населення теж близько 40 мільйонів і вмирає щодня 400-600 чоловік, наші сьогоднішні 150-250 здаються майже нешкідливими. Експоненціальне зростання не може тривати довго, скоро має відбутися вирівнювання. Я сподіваюся - на рівні середніх 200 в грудні", - написав Волянський.

Він вважає, що станом на 1 січня може бути 18-20 тисяч летальних випадків.

"Протягом холодних місяців (січень-березень), можна очікувати ще 20 тисяч летальних випадків, потім інтенсивність епідемії знизиться. Не через вакцину, її до того часу ще не буде. Через закінчення холодного сезону і завдяки тому, що 40-50% українців вже будуть імунні", - зазначив педіатр.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

В Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218 на добу. За вчора одужали 8 843 осіб і 192 - померли. Також вчора госпіталізували понад 2 тисячі заражених коронавірусом.

Спалах коронавірусу виявили в Дніпропетровській області - 1 773 нових заражень. Складна епідеміологічна ситуація в Києві

Посилення карантину на Новий Рік та Різдво

Рішення про введення в Україні локдауну може бути прийнято після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада. Однак з цього питання радитимуться з місцевою владою. Це рішення базуватиметься на темпах зростання захворюваності та заповненості лікарень.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, щоб підготувати систему охорони здоров'я до напливу хворих COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд ввів адаптивний карантин, який нещодавно замінили карантином вихідного дня.

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Автор: Людмила Жерновська