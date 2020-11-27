В Україні з січня по березень 2021 року можна очікувати ще 20 тисяч смертей через коронавірус, потім інтенсивність епідемії знизиться.
Читайте такожЛікар розповів, що робити в разі алергії на захисну маску (відео)Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив педіатр, імунолог Андрій Волянський.
За його словами, вакцини на той час ще не буде, але інтенсивність знизиться через закінчення холодного сезону і завдяки тому, що у 40-50% українців вже буде імунітет.
"У листопаді в Україні в середньому помирає від Covid щодня 170 осіб (від усіх причин - 1700). Чи буде більше? З оглядкою на сусідню Польщу, де населення теж близько 40 мільйонів і вмирає щодня 400-600 чоловік, наші сьогоднішні 150-250 здаються майже нешкідливими. Експоненціальне зростання не може тривати довго, скоро має відбутися вирівнювання. Я сподіваюся - на рівні середніх 200 в грудні", - написав Волянський.
Він вважає, що станом на 1 січня може бути 18-20 тисяч летальних випадків.
"Протягом холодних місяців (січень-березень), можна очікувати ще 20 тисяч летальних випадків, потім інтенсивність епідемії знизиться. Не через вакцину, її до того часу ще не буде. Через закінчення холодного сезону і завдяки тому, що 40-50% українців вже будуть імунні", - зазначив педіатр.
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
- В Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218 на добу. За вчора одужали 8 843 осіб і 192 - померли. Також вчора госпіталізували понад 2 тисячі заражених коронавірусом.
- Спалах коронавірусу виявили в Дніпропетровській області - 1 773 нових заражень.Складна епідеміологічна ситуація в Києві (+1520), Запорізькій (+1003), Київській (+994) та Одеській (+966) областях.
Посилення карантину на Новий Рік та Різдво
- Рішення про введення в Україні локдауну може бути прийнято після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада. Однак з цього питання радитимуться з місцевою владою. Це рішення базуватиметься на темпах зростання захворюваності та заповненості лікарень.
- Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.
- Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, щоб підготувати систему охорони здоров'я до напливу хворих COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд ввів адаптивний карантин, який нещодавно замінили карантином вихідного дня.
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