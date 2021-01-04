Також очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що після свят в Україні збільшиться кількість хворих на COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній селекторній нараді, що відбулася під головуванням глави держави.

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Зокрема, вказується, що в останні тижні в Україні зменшується кількість хворих на COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 тис. 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.

Своєю чергою Степанов зазначив, що в країні також спостерігається зниження рівня захворюваності на пневмонію. За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків пневмонії, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис.

Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на COVID-19 після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Коронавірус в Україні: що відомо

За даними МОЗ, в Україні минулої доби коронавірусну хворобу виявили у понад 4,1 тис. осіб.

Минулого тижня в Україні було виявлено 47877 хворих на COVID-19. Позаминулого тижня цей показник становив 59381.

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Автор: Костянтин Гончаров