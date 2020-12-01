Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Професор і завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська госпіталізована з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За інформацією ТСН, напередодні ввечері її доставили в одну з приватних клінік столиці. Попередньо, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

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З самого початку пандемії в Україні Голубовська є чи не найбільш впізнаваним експертом з цієї тематики і практикує в Олександрівській лікарні. Зокрема, Голубовська консультувала хворих на COVID-19 в інших столичних лікарнях, їздила і в регіони.

Думки Ольги Голубовської щодо коронавірусу:

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Автор: Денис Прядко