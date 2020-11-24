Лікар пояснив, чому статистику смертності від коронавірусу не можна порівнювати зі статистикою смертей від інсультів, інфарктів, туберкульозу та інших захворювань.

Якщо на COVID-19 захворіють 70% українців, то смертей в Україні буде більше, ніж від усіх інших хвороб разом узятих.

Таку думку висловив лікар Сергій Дубров у відеозверненні, опублікованому у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус Інфо".

Він нагадав, що внаслідок ускладнення коронавірусу помирає 1,9-2% пацієнтів. Але його небезпека в тому, що на відміну від інсультів, інфарктів, туберкульозу та інших захворювань коронавірусом можуть перехворіти до 70% українців. І в такому випадку смертність на рівні 2% означатиме, що померти можуть до 200 тисяч осіб. І це буде набагато більше, ніж від того ж туберкульозу або онкології, якими хворіє 3-7% населення.

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Таким чином лікар пояснив, чому статистику смертності від коронавірусу не можна порівнювати зі статистикою смертності від інших хвороб.

"Якщо захворіють 70 відсотків з 40 мільйонів, тобто 30 мільйонів, і два відсотки з них помре, то, вибачте, число померлих перевищить всі разом узяті показники інсультів, інфарктів, туберкульозу та інші захворювання не за процентним співвідношенням, а по абсолютній кількості людей", - заявив він.

Коронавірус в Україні:

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Автор: Денис Прядко