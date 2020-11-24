За словами інфекціоніста, не всі українці дотримуються самоізоляції, отримавши позитивний тест на коронавірус.

Недотримання деякими українцями правил ізоляції заважає боротьбі з пандемією коронавірусу в країні.

Таку думку висловила інфекціоніст Євгенія Менжуліна в ефірі каналу "Україна 24".

Лікар пояснила, що мова йде про недбалість і розбовтаність населення.

"У нас, наприклад, людина, маючи ковід-плюс, підробляє результати і кудись летить. Перебуваючи на самоізоляції, вона вважає, що необхідно ходити в супермаркет. Все залежить від ступеня особистої відповідальності і бажання взяти участь у великій роботі по боротьбі з коронавірусом", - сказала вона.

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Говорячи про ефективність проведення масового тестування, інфекціоніст засумнівалася в ній.

"Експрес-тест - це допоміжна діагностика, вона не дає достовірного діагнозу. Не думаю, що масове тестування буде остаточним вирішенням проблеми. Є правила перебігу, поширення вірусу серед населення. Ізоляція людей, карантинні методи - само собою зрозумілі речі. Але поки не буде знижуватися консистенція вірусу, поки не буде велика частина населення нечутлива до нього, все одно нам не вдасться відразу ж після проведення експрес-тестування заявити, що у нас немає хворих", - сказала вона.

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Автор: Юрій Годован