Степанов наголосив, що в Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19.

В Україні завантаженість ліжок у лікарнях для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить близько 41%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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"Завантаження наших лікарень в цілому по країні, зрозуміло, що ситуація відрізняється в деяких регіонах, зараз складає на рівні 41%, трішечки менше, ніж 41%", - повідомив Степанов.

Як наголосив Степанов, в Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

"За минулий тиждень було виявлено 70327 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих. Активні хворі - це пацієнти, які хворіють зараз. Отже, вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих. У нас зараз 367637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу. І це на 11 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня, коли було 378696 осіб", - сказав Степанов.

За його словами, за минулий тиждень було зроблено 250417 тестувань методом ПЛР.

"Також вже понад 10 днів в Україні почали проводити дослідження експрес-тестами на антиген. Лише за минулий тиждень було проведено 6355 тестів таким методом, з них позитивними виявилися 1063. Ми тільки розпочали це тестування, ці тести 23 грудня ДП "Медичні закупівлі" очікує поставку, згідно їх повідомлення, 1,5 млн цих тестів, і вони будуть відразу розподілені", - додав міністр.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній ранок у лабораторіях МОЗ залишився 391 зразок для тестування.

"Це говорить про те, що кількість людей, які звертаються зараз, вона зменшується. Саме тому ми і збільшуємо кількість тестувань, тому що потужності наших лабораторних центрів значно збільшені. І зараз деякі завантажені буквально на 50%. Саме тому ми хочемо збільшити суттєво цю кількість", - розповів Степанов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 6545 осіб, померли – 80.

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Автор: Леся Лещенко